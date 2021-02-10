Доля китайских смартфонов сократится в России

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Дефицит комплектующих приведет к снижению поставок мобильных устройств в РФ

Есть вероятность того, что доля китайских смартфонов на российском рынке по итогам нынешнего года сократится. Такое предположение выдвинули аналитики компании GS Group. По их словам, ожидается сокращение объемов поставки смартфонов таких компаний как Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi и Huawei.

Причина — санкции США и дефицит комплектующих. Есть все основания полагать, что нехватка компонентов для производства мобильников останется одним из ключевых явлений на рынке электроники. Это отразится не только на объемах выпускаемой продукции, но и ее стоимости, а в некоторых случаях — на качестве конечных продуктов.

Пандемия переиначила рынок, нарушила цепочку поставок и увеличила стоимость логистики. Падение экономической активности также сказалось на производстве устройств, и мы наблюдаем такое явление как отложенный спрос. Потребители отложили покупку новых устройств, а если и решаются на покупку, то подходят к ней взвешено и выбирают только тот продукт, который действительно удовлетворяет их требованиям.

Проблемы на рынке и изменившиеся настроение потребителей также внесли свою лепту в то, что производители не спешат закупать впрок комплектующих. Им нужно продать весь произведенный товар, иначе выпуск продукции лишен смысла. Нестабильность на рынке заставляет компании взвешенно подходить к закупке компонентов и выпуску устройств. Дефицит каких-то моделей для производителей выгоднее, чем перепроизводство и невостребованность продукции.

В более невыигрышной ситуации оказались китайские компании, которые все еще испытывают проблемы в логистике, а также лишены достаточного количества средств, чтобы пережить эти неспокойные времена. Из игры выбыл и такой крупный игрок как Huawei. В краткосрочной перспективе выиграют Apple и Samsung, спрос на продукцию которых вырос на фоне дефицита моделей из Китая. Так, в прошлом году южнокорейский гигант поставил в РФ более 11 млн трубок, и рост составил 7%. Продажи Apple выросли на 17% и в количественном выражении это 4 млн проданных iPhone в 2020 году.

Но впоследствии «китайцы» должны вернуть утраченные позиции. Так, в прошлом году, в России на долю китайских смартфонов приходилось 47% доли рынка.

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Источник: kommersant