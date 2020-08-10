Дональд Трамп сделал все, чтобы Apple стала изгоем в Китае

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Торговая война между США и Китаем не только не утихает, но и набирает обороты. При этом агрессивная политика Белого дома не ограничивается нападками в сторону Huawei, множится список компаний, угрожающих национальной безопасности. В число неугодных и подлежащих анафеме попали ByteDance и Tencent. Первая владеет популярным приложением TikTok, а вторая — WeChat.

Запрет WeChat создаст серьезные проблемы для Apple

Но если запрет на TikTok многие американские компании переживут безболезненно, то вот в случае с WeChat последствия могут быть не самыми радужными. Своими действиями Белый дом рискует оказать «медвежью услугу» самой Apple и сделает ее гаджеты вещью малоинтересной на территории Китая.

Все дело в том, что мессенджер WeChat популярен на территории Поднебесной и служит как средством общения, так и электронным кошельком. К слову, именно это приложение внесло свою лепту в то, что в Китае так популярны бесконтактные платежи с использованием QR, а не через NFC. Именно на этой утилите завязана жизнь многих китайских пользователей, они плотно «подсели» на нее.

Без WeChat жизнь китайца плоха

А теперь представьте, что произойдет, если, следуя политике Белого дома, из App Store исчезнет приложение WeChat? Логичным последствием этого шага станет то, что «яблочные» устройства станут изгоями на территории Китая, они будут неинтересны в плане своей функциональности и от их покупки китайцы массово начнут отказываться.

В итоге с большой долей вероятности продажи айфонов на втором по значимости и важности рынков, пойдут на спад. Аналитики уже наперебой говорят о том, что удаление WeChat из App Store может стать настоящей катастрофой для Apple. Так, известный прорицатель Минг-Чи Куо говорит о том, что поставки iPhone могут сократиться на 25-30%, если приложение WeChat удалят из всех магазинов приложений по миру.

Как Apple будет решать эту проблему, неизвестно. Но, учитывая то, что Тиму Куку удалось наладить тесные и достаточно дружественные отношения с Дональдом Трампом, есть вероятность, что компромисс будет найден. Возможно, в случае китайским магазином App Store будет сделано исключение и WeChat здесь будет помилован. Посмотрим, как будут развиваться события.

Источник: theverge