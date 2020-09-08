Дорога к стабильной работе продолжается: OnePlus Nord получил еще одно обновление

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Похоже, OnePlus Nord действительно может зафиксировать рекорд в Книге Гиннеса за самое большое количество обновлений в первые пару месяцев с начала продаж смартфона.

Последний раз, когда мы говорили об интересном положении OnePlus Nord, связанном с непрекращающимся количеством обновлений, он получал уже 6 версию прошивки. Ну, что ж, это было так давно – неделю назад, пора отправить очередное обновление. Наверняка именно так и подумали программисты OnePlus. Похоже, компания изначально подключила пользователей OnePlus Nord к программе еженедельных прошивок – по-другому невозможно объяснить нынешнюю ситуацию.

Вчера компания подготовила к отправке новое обновление для OnePlus Nord с номером прошивки OxygenOS 10.5.7. Оно должно добавить улучшение работы камеры, дисплея и общей стабильности связи. Обновление само по себе не является крупным, но производитель утверждает, что оно точно должно закрыть все косяки смартфона.

Одним из главных новшеств данного обновления является улучшение стабилизации видеосъемки в разрешении 4K 60 FPS с фронтальной камеры. Также программисты пообещали улучшение качества макросъемки.

Кроме улучшения работы камер, обновление также должно оптимизировать калибровку дисплея и дополнительно улучшить стабильность соединения по Bluetooth. Также должно улучшиться качество передачи голоса при звонках.

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Обновление OxygenOS 10.5.7 предназначено для всех устройств OnePlus Nord. Однако оно будет отправляться поэтапно. Пока оно будет доступно лишь для нескольких устройств OnePlus Nord. Если все пойдет по плану, то в ближайшие дни обновление получат еще больше устройств.

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Источник: Phone Arena



