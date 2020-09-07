OnePlus 8T выйдет. А что насчет OnePlus 8T Pro?

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OnePlus 8T Pro не составит компанию OnePlus 8T

Чтобы флагманы компании не теряли актуальности и выглядели в глазах потенциальных покупателей еще круче, OnePlus взяла за правило во второй половине года выпускать усовершенствованный вариант номерного флагмана с индексом «Т». На дворе осень, а вместе с ее наступлением стоит ждать обновленные варианты OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Но может так случиться, что один из них останется без обновления.

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Известный поставщик утечек Max J на своей странице в Twitter опубликовал интересный пост, который можно трактовать как предсказание, что OnePlus 8T Pro не выйдет. Все дело в том, что кодовое имя OnePlus 8T — «kebab». Вполне логично можно предположить, что «прошку» можно было бы именовать «kebab 2». А знак «стоп» kebab 2 может говорить только об одном — OnePlus 8T Pro не готовят к анонсу. Возможно, у компании не нашлось достаточного количества улучшений, чтобы выпускать обновленный вариант «прошки».

В пользу такого развития событий говорит и тот факт, что в последних слухах и утечках говорилось только о OnePlus 8T, тогда как Pro-версия вовсе не упоминалась. Напомним, что в случае с OnePlus 8T говорят в пользу того, что смартфон получит плоский OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, фирменную оболочку Oxygen OS 11 на базе Android 11, быструю зарядку мощностью 65 Вт и четверную тыльную камеру с главным модулем на 48 Мп. А анонс смартфона может пройти уже в сентябре.

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Источник: twitter