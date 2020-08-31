Много обновлений не бывает: OnePlus Nord получает очередной апдейт

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Для OnePlus Nord вышло обновление. Шестое по счету всего за 1,5 месяца

Несмотря на целый ряд компромиссов, OnePlus Nord считается одним из интересных устройств в своем классе. Причин тому множество — от сбалансированности по большинству характеристик до оболочки OxygenOS, которую многие полюбили за минимальные отступления от стокового Android. Но, похоже, что именно с программным обеспечением у OnePlus Nord не заладилось с самого начала.

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«Среднеклассник» от OnePlus дебютировал 21 июля и чуть больше чем за месяц компания выпустила уже 6 обновлений. Первый апдейт для прошивки смартфона вышел спустя один день после анонса. Последнее шестое обновление OxygenOS 10.5.6 компания начала распространять на смартфон с сегодняшнего дня. На этот раз в центре внимания разработчиков оказалось повышение стабильности работы системы и Bluetooth-соединения, а также поработали над энергосбережением и стабилизацией изображения.

Количество обновлений свидетельствует о том, что компания поторопилась с выпуском OnePlus Nord, предложив «сырую» прошивку, предпочтя доводить ее до ума уже после релиза. Но в любом случае эта модель важный шаг компании в попытке поднять продажи и вернуть тех, кто отвернулся от ее флагманов из-за роста цен. В перспективе линейка среднебюджетных устройств должна пополнится еще двумя новинками, сердцем которых станут чипы Snapdragon 690 и Snapdragon 460.

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Источник: androidauthority