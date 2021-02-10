Дорожная карта развития iPhone на 5 лет, скоро 120 Гц будет не только у Pro

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Aplle, как обычно, никуда не торопится

Одним из поводов для смеха над обладателями смартфонов от Apple является отсутствие в моделях без приставки Pro частоты обновления дисплея 120 Гц. Конечно, каждый уважающий себя яблочный фанат скажет, что нам это и не нужно, потому что у нас и так все плавно благодаря магии Apple. Но все мы понимаем, что разница все же заметна и они все равно тайно мечтают о 120 Гц в младшей версии.

И вот, генеральный директор Display Supply Chain Consultants, Росс Янг сделал небольшое предвидение развития дисплеев в iPhone до 2027 года.

Согласно его плану, технология ProMotion, которая впервые была представлена ​​на моделях iPhone 13 Pro в 2021 году, распространится на стандартные модели iPhone через два года. Это позволит дисплею увеличить частоту обновления до 120 Гц.

Конечно, здесь указана именно технология LTPO с поддержкой плавного изменения частоты и есть шанс, что Apple сначала благородно поставит модуль с обычными 120 Гц, а уже в следующем году как “Инновацию” даст LTPO. Но, честно говоря, не верю в такую ​​щедрость, компания умеет считать деньги и если продается и так, зачем тратить больше на изготовление.

Также этого прогноза можно увидеть что пилюля с нами еще на долго, в iPhone 17 обещают оставить только отверстие под камеру аж в 19 сделать полноценный экран без дыр. То что на Android уже пару лет как там завезут всего лишь в 2027 году, вот я понимаю инновационная компания.

Конечно, этот “план” это лишь предположение, хотя и от очень осведомленного человека. Рынок смартфонов развивается так быстро, что все может измениться в любой момент, поэтому нужно относиться к таким прогнозам очень осторожно.

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Источник: twitter