Долгожданный Realme GT 5 официально представлен! Смартфон получился очень крут, а цена приятно удивила

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Все, что мы ожидали, оправдалось

Вот и состоялась долгожданная презентация Realme GT 5. Смартфон получился довольно удачным, получил очень много интересных решений, точно понравившихся фантам.

Сердцем смартфона является Snapdragon 8 Gen 2, чип будет работать в паре с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ.

Смартфон также оснащен дисплеем 6,74-дюймовый экран OLED с разрешением 2772×1240 с узкой рамкой 1,46 мм.

Люминесцентный материал Still Tianma T7+, общая максимальная яркость по умолчанию 500 нит, а пиковое значение достигает 1400 нит. Поддержка частоты обновления 144 Гц, частота мгновенной дискретизации прикосновения 2000 Гц, поддержка глубины цвета 10 бит, высокочастотного ШИМ-затмения 2160 Гц Pro XDR с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Подтвердилось, что устройство оснащено тройной задней камерой, а сзади установлена ​​светодиодная система освещения прямоугольной формы, которая выглядит очень круто, поделена на три зоны подсветки и имеет различные сценарии использования.

Новинка сможет похвастаться основной камерой с 50 Мп датчиком Sony IMX890 и поддержкой оптической стабилизации картинки, в дополнение также широкоугольный модуль на 8 МП и макрокамера на 2 МП.

Устройство также будет иметь два варианта аккумулятора емкостью 5240mAh и 4600mAh, которые будут поддерживать функции быстрой зарядки 150 Вт и 240 Вт соответственно.

Поработали и над GPS, здесь установили продвинутый трехчастотный модуль позиционирования, обещающий очень высокую скорость и точность.

Относительно цены базовая версия стартует с ценой в 2999 юаней (примерно от 410$), а максимальная версия на 24GB/1TB 3799 юаней (520$). Цена новинки приблизительна такая же как и у собратья с OnePlus, а Redmi K60 Ultra все же чуть дешевле чем оба прямых конкурента. Однако количество интересных фишек и процессор от Qualcomm может склонить весы в пользу новинки.

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