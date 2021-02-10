Два марафона — столько составляет «пробег» пальца по дисплею смартфона

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Исследователи подсчитали, какое расстояние преодолевает палец по экрану мобильного устройства за год

Если бы ваш палец был марафонцем и ему пришлось бы отправиться в длительный забег по экрану смартфона, то какое расстояние ему удалось бы преодолеть? Например, за год? Вопрос кажется абсурдным, но нашлись эксперты, которые всерьез взялись за подсчет расстояния, преодолеваемого большим пальцем на дисплее мобильного устройства.

По данным британского маркетингового агентства llk, большой палец человека, который в среднем тратит 45 минут на просмотр социальных сетей на смартфоне, способен за год пройти расстояние равное 52 милям или 83,5 км. И это расстояние равное двум марафонам, которое преодолевают спортсмены во время забега.

Маркетинговая компания провела подсчет, разделив 2700 секунд, что эквивалентно 45 минутам в день, на 3 секунды, которые представляют собой среднюю продолжительность каждого слайда на экране мобильного телефона. Результат составил 900 секунд.

Чтобы определить расстояние, пройденное за это время, исследователи умножили 900 секунд на 10 дюймов, что является средним размером экрана смартфона, и получили результат 9000 дюймов, то есть примерно 229 метров, которые проходит большой палец по экрану мобильного устройства. Умножив это число на 365 дней, ребята из llk и высчитали 83,5 км, которые проходит палец большой руки по экрану смартфона.

Эксперты уверены, что это серьезная нагрузка на палец и ладонь в целом, которая может спровоцировать судороги, развитие артрита и стать причиной туннельного синдрома. Чем компактнее смартфон, тем больше приходится задействовать палец для прокрутки контента или информации на экране. Чтобы снизить нагрузку на большой палец, авторы исследования рекомендуют чередовать пальцы, не пренебрегать функциями голосового управления и регулярно делать упражнения для растяжки пальцев и запястья.



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Источник: fredzone