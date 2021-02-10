Два новых цвета Redmi Note 13 Pro Plus: Mirror Porcelain White и Midnight Black

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Дизайнеры Redmi Note 13 Pro Plus сделали упор на ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Семейство смартфонов Redmi Note 13 от суббренда Xiaomi будет представлено уже завтра, 21 сентября, в преддверии анонса компания продолжает делиться информацией малыми дозами. В этот раз были опубликованы изображения Redmi Note 13 Pro Plus в двух новых цветах: Porcelain White и Midnight Black.



Оба цветовых варианта очень тщательно проработаны, смартфон в среднем диапазоне цен будет превосходить по дизайну множество флагманов. Белая текстура Mirror Porcelain White имитирует керамику и придает Redmi Note 13 Pro Plus элитарный вид.



Отделка корпуса отлично подходит к уникальному дизайну заднего блока камер. В обоих вариантах его оформление кажется более минималистическим, чем в ранее представленном цвете, но из-за этого смартфон стал более строгим и изящным.



Redmi Note 13 Pro Plus Midnight Black – классический черный вариант. Как правило, в черных корпусах объективы камер менее заметны, но в этом случае они подчеркнуты благодаря особенностям дизайна. При этом смартфон не кажется сплошным черным "бруском". Черный Redmi Note 13 Pro Plus найдет поклонников среди почитателей элегантности.



Три известных цвета Redmi Note 13 Pro Plus устанавливают новый стандарт эстетики в этом классе смартфонов. Больше мы узнаем уже завтра.

Источник: Sparrows News