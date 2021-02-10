Два телефона Realme только что прошли сертификацию TENAA. Это, вероятно, будущие Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+

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Скоро выйдет Realme 12 Pro?

Два телефона Realme только что прошли сертификацию TENAA с номерами моделей RMX3841 и RMX3843. В списках пока нет никаких спецификаций, но изображения показывают, что оба телефона достаточно похожи и можно предположить, что это Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+﻿.

Островок камер явно вдохновлен GT5 Pro с четырьмя камерами. Однако шов, проходящий через всю заднюю панель, по-видимому, позаимствован из 11-й серии Pro. Скорее всего, задняя панель будет выполнена из экокожи. Пока стало известно о двух вариантах цвета: красном и белом.

На задней панели мы видим надпись "20X", которая означает, что здесь должна быть телекамера с цифровым зумом. На одном из изображений мы едва можем разглядеть квадратную линзу, позволяющую предположить, что телефон Realme 12 Pro может иметь объектив перископа. Компания уже дразнила телефон с перископом в Индии, который, скорее всего, будет Realme 12 Pro+.

Как и в Realme 11 Pro и Pro+, дисплеи этих телефонов имеют скругление по краям. Другие спецификации не предоставлены, поэтому мы можем видеть только то, что есть на изображении, но можем предположить, что ближе к дате релиза будет больше сведений.

Источник: myfixguide