Дюймовый сенсор Sony IMX989 не предел! Китайцы тестируют вдвое большую матрицу в смартфоне

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Так и до фулфрейма в смартфонах недалеко

Гонка мегапикселей во флагманских смартфонах уступила место гонке в размере матриц среди производителей умных телефонов. Сегодня лидером в этой дисциплине стали китайские производители, которые в своих последних моделях повсюду стали ставить 1" сенсор Sony IMX989.

Но производители столкнулись с тем, что альтернатив у производителей сенсоров просто нет и сейчас уперлись в потолок дюймового модуля камер. Надо двигаться дальше и удивлять пользователей еще более качественными фото, подумали китайцы.

Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, в лабораториях производителей тестируются смартфоны с сенсором M43 с типоразмером Micro 4/3. Для сравнения ниже будет приведена таблица со сравнением размеров сенсоров.

Если посмотреть на цифры в дюймах, может показаться, что разница не такая и большая, но площадь матрицы почти в два раза больше. Подобные сенсоры используются в высокоуровневых беззеркальных камерах от компаний Olympus и Panasonic.

Использование таких сенсоров станет очередным скачком в качестве мобильной фотографии и особенно видеозаписи. Конечно тестирование в лабораториях вовсе не означает, что подобные модели доберутся до релиза в ближайшее время, но зная любовь китайцев к цифрам на презентациях мы можем увидеть такой смартфон скорее, чем может показаться.

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Источник: weibo