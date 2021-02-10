E Ink в iPhone? Такое возможно

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Подобный дисплей может играть роль вспомогательного

С разной степенью интенсивности и периодичности в сети появляются слухи, что Apple готовит складной смартфон. Буквально на днях на тему этого устройства высказался известный аналитик Мин-Чи Куо. В частности, он рассказал о дисплеях, которые могут устаналивать в будущих складных iPhone.

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По его информации, компания тестирует электронные цветные панели E Ink, которые впоследствии могут найти свое применение в складных устройствах компании. Вероятно, что речь идет о iPhone, который должен стать ответом на смартфоны с гибкими дисплеями от Samsung. Такие цветные E Ink дисплеи планируют устанавливать на внешней стороне по аналогии, как это решено в Galaxy Z Flip.

Выбор в пользу таких E Ink панелей объясняется их энергоэффективностью и щадящим расходом ресурса батареи. Это своеобразный вариант Always on Display для отображения самой необходимой и минимальной информации. Стоит оговориться, что на данный момент Apple лишь тестирует E Ink и окончательно вопрос с их установкой еще не решен.

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Если компания все же примет решение о его использовании, то складной iPhone с ним мы увидим не ранее 2023 года. Есть также прогноз от аналитика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, который заявил, что до 2025 года не стоит ждать складной айфон. Такая медлительность компании может объясняться желанием подождать, когда технология гибких дисплеев станет более зрелой.

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Источник: twitter