AirTag и другие поисковые метки могут признать вне закона

245

Всему виной угроза слежки

Многие слышали о том, что с помощью AirTag можно устраивать слежку. На слуху история о массовых кражах элитных автомобилей, где злоумышленники использовали метки для слежки за авто. Все это породило волну критики, что геометки нарушают конфиденциальность и могут стать эффективным инструментом для совершения преступлений. Со своей стороны, Apple выкатила ряд механизмов, препятствующих этому, но это не сняло напряженность вокруг темы шпионажа посредством поискового трекера.

Взяться за геометки решили политики. В Палату представителей штата Огайо в США был внесен законопроект, который фактически делает метку вне закона. Есть вероятность, что после принятия его, в штате Огайо введут запрет на использование AirTag и прочих аналогов от других компаний. Будет введена ответственность за «сознательную установку устройства слежения или приложения на имущество другого лица без его согласия».

Есть шанс, что законопроект будет принят и появление аналогичных правовых актов станет нормой и для других штатов. Все это может привести к тому, что Apple вынуждена будет уменьшить количество выпускаемых поисковых трекеров или вовсе прекратить их выпуск. Правда, есть и вариант того, что инженеры компании все же придумают какой-то эффективный инструмент, не позволяющий использовать AirTag как средство для совершения криминальных правонарушений.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: appleinsaider