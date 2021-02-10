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AirTag и другие поисковые метки могут признать вне закона

17.05.2022 245 0

Всему виной угроза слежки

Многие слышали о том, что с помощью AirTag можно устраивать слежку. На слуху история о массовых кражах элитных автомобилей, где злоумышленники использовали метки для слежки за авто. Все это породило волну критики, что геометки нарушают конфиденциальность и могут стать эффективным инструментом для совершения преступлений. Со своей стороны, Apple выкатила ряд механизмов, препятствующих этому, но это не сняло напряженность вокруг темы шпионажа посредством поискового трекера.

 

AirTag и другие поисковые метки могут признать вне закона – фото 1

 

Взяться за геометки решили политики. В Палату представителей штата Огайо в США был внесен законопроект, который фактически делает метку вне закона. Есть вероятность, что после принятия его, в штате Огайо введут запрет на использование AirTag и прочих аналогов от других компаний. Будет введена ответственность за «сознательную установку устройства слежения или приложения на имущество другого лица без его согласия».

 

Есть шанс, что законопроект будет принят и появление аналогичных правовых актов станет нормой и для других штатов. Все это может привести к тому, что Apple вынуждена будет уменьшить количество выпускаемых поисковых трекеров или вовсе прекратить их выпуск. Правда, есть и вариант того, что инженеры компании все же придумают какой-то эффективный инструмент, не позволяющий использовать AirTag как средство для совершения криминальных правонарушений.

 

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Источник: appleinsaider

AirTag Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2022

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AirTag и другие поисковые метки могут признать вне закона