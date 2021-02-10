Что нового в iOS 16? Информация от авторитетного источника

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Обновленные виджеты и новый фирменный софт

Через несколько недель Apple проведет конференцию WWDC 2022. Если быть точным, то мероприятие пройдет в период 6-10 июня. После продолжительного перерыва компания вернется к офлайн формату мероприятия, пригласив разработчиков пообщаться вживую. Ожидается, что на WWDC 2022 состоится анонс iOS 16 и издание Bloomberg поделилось подробностями о новой версии операционной системы.

Журналист Марк Гурман ориентирует нас на то, что ждать каких-то кардинальных преображений в дизайне не стоит. Сообщается, что iOS 16 получит усовершенствованные виджеты, которые впоследствии станут интерактивными. Apple поставила цель усовершенствовать виджеты и превратить их в функциональных элемент, который должен предложить комфорт и простоту выполнения ряда задач.

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Среди прочего источник назвал появление фирменного софта в iOS 16, но при этом он не конкретизировал, какие приложения могут появиться в операционной системе. Он ограничился общей фразой, что появится новый софт и все. Наблюдатели и профильные ресурсы высказались в пользу того, что это может быть приложение для доставки еды, сервис для похудения и приложение для работы AR-гарнитурами. Не исключено также появление отдельного приложения для поклонников классической музыки.

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Источник: bloomberg