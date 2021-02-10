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Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о новом приложении для Ваших Android - смартфонов - Easy Screen. Это приложение совершенно бесплатное, без покупки PRO-аккаунтов (как сейчас это модно), фоновой рекламы и предложений подписок. Разработал его Владислав Терехов – независимый эксперт в области приложений для Android смартфонов. Хотелось бы поговорить о нем более подробно, обсудить его работу, рассказать про функционал и понять, чем же оно отличается от других, подобных утилит.

Сейчас уже почти в каждой семье имеется телевизор с выходом с интернет. Практически любой из современных телевизоров имеет известную функцию Smart TV. Приложение Easy Screen, может значительно упростить взаимодействие с вашим ТВ. Как? Очень просто. Данное приложение позволяет открывать любое изображение из галереи смартфона прямо на экране Вашего Смарт ТВ. Это очень удобно, если, предположим, нужно показать фотографии родственникам, друзьям, которые пришли в гости и смотреть фотогалерею всем не особо удобно из-за размеров телефона. Или, к примеру, собралась компания и нужно всем показать фотографии из какой-нибудь поездки, отпуска. В любом случае, удобнее всего это сделать с выводом на большой экран. Да и вообще, приложение Easy Screen поможет иметь оперативный доступ к выводу информации на большой экран любого Smart TV.

С применением и основными особенностями разобрались. Теперь хочется поговорить о главных преимуществах работы. Важная особенность этого приложения (это, в целом, и отличает его от остальных, похожих утилит) – оперативная и очень простая передача данных между смартфоном и любым Smart TV которая при этом еще и надежно защищена специальными протоколами шифрования. Простыми словами – любая картинка выводится в течение нескольких секунд, в режиме реального времени. Технология передачи данных осуществляется через сеть Wi-Fi. То есть, для дублирования экрана телефона необходимо всего лишь подключить Ваш смартфон к той же сети, к какой подключен Ваш телевизор. Вот и все. Без проводов и разъемов. В них больше нет смысла. Работает только Wi-Fi.

Вы спросите, можно выводить только фотографии, картинки и любые другие изображения? И все? Больше Easy Screen ничего не умеет? А вот и нет. Данное приложение может быть полезно не только в вопросах вывода изображений, любых других данных. Ведь, отображая экран Вашего смартфона на телевизор, можно делать совершенно любые вещи: играть в онлайн и оффлайн игры, смотреть фильмы или любые другие видео, выводить любую информацию с телефона на большой экран. Согласитесь, это очень удобно, как для детей, так и для взрослых. Да и не будем ограничиваться домашней обстановкой, работать с Easy Screen можно и в офисе, оперативно выводя любую информацию с экранов смарт-устройства на тот же Smart TV или проектор, у которого имеется Wi-Fi.

В завершении обзора постараемся собрать всю вышеописанную информацию воедино. Что мы имеем в итоге? Easy Screen– та утилита, которая будет полезна любому человеку. Ею можно пользоваться везде, где есть Smart TV и беспроводной интернет. Дублирование экрана смартфона значительно облегчает жизнь при любых, ежедневных действиях с телефоном. Напомним, программа находится в свободном доступе, не имеет рекламы и пробного периода. Скачать ее можно, перейдя по этой ссылке. Совершенно бесплатно Вы получаете интуитивно понятную утилиту, которой наверняка будете пользоваться не время от времени, а на постоянной основе.