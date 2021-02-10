Ее не остановить! Apple покажет рекордный прирост выручки

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Apple продолжает зарабатывать все больше и больше на своих продуктах

Четвертый квартал прошлого года вновь может стать одним из лучших в истории Apple. Похоже, что компания сняла сливки с рождественских продаж и в преддверии Нового года неплохо поживилась на продажах «яблочных» устройств. Так, аналитики говорят о том, что выручка компании может составить $122,3 млрд, а валовая прибыль увеличится на 41,9%.

Эксперты говорят о том, что продажи iPhone в четвертом квартале прошлого года должны были составить 83 млн единиц, а планшетов iPad — 14,9 млн. Это меньше того, что планировала продать Apple. Напомним, что ранее говорилось о том, что концерн из Купертино хочет реализовать до конца 2021 года 90 млн iPhone. Но дефицит комплектующих и падение спроса на мобильные устройства не позволили достичь намеченного плана. Но Китай сделал продажи Apple. На китайском рынке iPhone распродавались как горячие пирожки и компания стала номером один в Поднебесной по продажам смартфонов.

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Неплохо Apple должна заработать и на продаже услуг. Речь идет о выручке в размере $19,2 млрд, которая выросла на 21,7% благодаря увеличению отчислений в App Store. Если прогнозы сбудутся, то Apple отчитается об очередном рекордном для нее квартале. Но в первом квартале 2022 года продажи iPhone упадут и не превысят отметку в 55 млн единиц.

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Источник: gizmochina