Экология и Samsung Galaxy S22. Как флагманы сохранят наш мир

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Переработанные рыболовные снасти пригодились для новых флагманов

В мире зародился новый тренд, модно быть экологичным. Компании начали печься с особым рвением за окружающую среду. Упаковки исключительно из переработанных материалов, зарядки теперь экологичны, а Apple и вовсе поставила цель наладить выпуск iPhone из вторсырья.

В начале прошлого года Samsung также сообщила, что все инструкции и упаковки будет изготавливать из сырья, которое не вредит экологии. А еще она намерена перерабатывать материалы для повторного использования. Например, в серии Galaxy S22 используют материал, созданный из выброшенной рыболовной снасти.

Samsung заявила, что разработала новый материал, который сочетает в себе экологичность и инновации для повторного использования океанического пластика в различных устройствах Galaxy. Он создан на основе выброшенных морских рыболовных сетей и предназначен для минимизации воздействия на окружающую среду.

Компания отметила, что будет использовать морской пластик во всей своей линейке продуктов, как сейчас, так и в будущем, а первыми станут новые устройства Galaxy, которые будут представлены на мероприятии Unpacked 9 февраля.

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Попутно оцените дизайн коробки для Galaxy S22 Ultra. Выглядит она достаточно пафосно с использованием различных оттенков серого. Основной акцент сделан на латинской букве S. Напомним, что анонс серии Galaxy S22 состоится 9 февраля, а продажи начнутся 12 марта. Хотя в случае с Galaxy S22 Ultra старт продаж может прийтись на 25 февраля.

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Источник: digitaltrends