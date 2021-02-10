Названы сроки выхода Samsung Galaxy A53 и Galaxy A73

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Смартфоны представят весной с отставанием в один месяц

Неясность с поставками компонентов диктует свои правила на рынке. Возникает необходимость максимально точно выверять модельный ряд и избегать внутреннего каннибализма. Так, Samsung изрядно затянула с выходом Galaxy S21 FE, не оставив ему шанса стать популярным. В случае с Galaxy A73 компания также намерена не спешить. Будет ли это просчетом или выверенным шагом, узнаем уже после анонса.

Как правило, компания выпускала в паре смартфоны Galaxy A5x и A7x, но в этом году она отойдет от этой практики. Первым на рынок выйдет Galaxy A53, который должен подхватить знамя одного из популярных устройств компании на рынке вслед за предшественниками. И только спустя месяц будет представлен Galaxy A73. Произойти это должно в апреле, а значит, премьеру Galaxy A53 стоит ждать в марте.

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По слухам, Galaxy A53 должен предложить чип Exynos 1200, 120-герцовый AMOLED-дисплей, 64-мегапиксельную камеру, батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт. Galaxy A73 приписывают AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 750G, 8/128 Гб памяти, Android 12 с оболочкой One UI 4 и аккумулятор на 5000 мАч.

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Источник: notebookcheck