Старт продаж Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ отложен

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Сначала можно будет купить самый дорогой флагман компании, а спустя две недели — модели подешевле

Поговаривают, что сроки появления Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ переносятся. По версии блогера Джона Проссера, который опирается в своей информации на анонимные источники, прием предзаказов на серию Galaxy S22 стартует в день презентации. Но время старта продаж новинок будет отличаться.

По его информации, продажи Galaxy S22 Ultra начнутся 25 февраля, а вот его младшие собратья доберутся до прилавков магазинов 11 марта. Что заставило компанию пойти на такой шаг, достоверной информации нет. Тем временем фанаты компании и обычные пользователи подозревают, что Samsung неспроста отложила старт продаж Galaxy S22 и Galaxy S22+. По их мнению, Samsung таким образом хочет подтолкнуть пользователей к покупке более дорогой модели, придерживая старт продаж более дешевых собратьев.

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Но это только слухи и насколько они верны, узнаем уже во время презентации семейства Galaxy S22, которая состоится на следующей неделе. Все новинки должны получить 120-герцовые AMOLED‑дисплеи, чипсет Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 (исходя из региона продаж), от 8 до 12 Гб оперативной памяти, от 128 Гб до 512 Гб постоянной памяти, аккумуляторы емкостью от 3700 мАч до 5000 мАч, поддержку быстрой и беспроводной зарядки.

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Источник: phonearena