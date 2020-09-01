Экономим на покупке Realme C15, смарт-часов Amazfit T-Rex и видеорегистратора при помощи промокодов
Очень маленький процент потребителей готовы приобретать нужную вещь без оглядки на ценник. Бюджет позволяет покупать что хочется и нет необходимости ждать, когда цена снизится или заниматься поиском скидок. Подавляющее же большинство покупателей походят к выбору товара взвешенно с оглядкой на собственный кошелек и не прочь сэкономить на покупках.
К сожалению, скидки и акции явление временное и непостоянное. Иногда приходится тратить уйму времени, чтобы найди наиболее выгодное предложение или искать продавца, у которого есть нужный товар по скидке. Для рациональных пользователей и тех, кто ценит собственное время, работает Telegram-канал Andro price. Получайте подборку выгодных предложений ежедневно. Мы находим скидки и рассказываем вам о них, а ваша задача лишь оценить, стоит ли скидки того, чтобы решится на покупку.
Realme C15
Характеристики: Helio G35, 6.5" (1600х720), 6000 мАч, 4/64 Гб
Цена: RU $127,99/UA $130,62 - https://lite.bz/4oWXE_
Купон магазина $2.0 + промокод "REALMEC15"
Автомобильный видеорегистратор 70mai Dash Cam Pro
Характеристики: матрица Sony IMX335, аккум. 500 мАч
Цена: $40,79 - https://lite.al/-4IGsU
Промокод "BG70mai311"
Смарт-часы Amazfit T-Rex
Характеристики: 1.3" AMOLED, Bluetooth 5.0, 390 мАч, 5ATM
Цена: $107,99 - https://lite.al/1OWgu
Купон магазина $10 + промокод "RUB1400" + спецкупоны $12 - https://lite.bz/Tif2SN
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Комментарии