Электромобиль Xiaomi уже активно тестируется на дороге

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﻿Будущий конкурент Tesla уже почти готов

У нас есть новые детали по дизайну электромобиля Xiaomi. На Weibo (китайская платформа социальных сетей) появились рендеры будущего электромобиля Xiaomi. На календаре уже 2023 год, но пока не известно, когда будет представлен электромобиль Xiaomi.





Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, оказывает огромное влияние на производство нового электромобиля. Ожидается, что производство нового автомобиля начнётся в первой половине 2024 года. Общие инвестиции компании в производство автомобилей за первые три квартала 2022 года составили 1,86 миллиарда китайских юаней , что составляет более 270 миллионов долларов США .

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Это изображение, опубликованное на Weibo. На фото можно увидеть дизайн зон противотуманных фар с обеих сторон, похожий на воздушный дефлектор, а форма фары относительно округлая.

﻿По имеющимся данным, компания рассматривает выпуск двух вариантов – один будет стоить от $38 000 до $43 600, а второй – от $51 600. Младшая версия получит стандартные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы BYD для работы с напряжением 400 В.

Также он получит многочисленные сенсоры, разработанные совместно с немецкой компанией Continental, включая камеры и радары, работающие в mmWave-диапазоне – те же, что применяет китайский кроссовер премиум-уровня Li Auto One. Ниже можно увидеть фото сделанные репортёрами во время тестирования предсерийного образца.









Более дорогой вариант будет построен на 800-вольтовой архитектуре и использовать аккумуляторы CATL Qilin Battery, которые можно зарядить с 0 до 80% всего за 15 минут. Новинка получит процессор Orin X компании NVIDIA, а также лидер. Система будет работать на алгоритмах, разработанных Xiaomi. Обе версии получат "умные кабины" на чипсетах Qualcomm 8295, которые будут впервые применяться в модели Jidu ROBO-01.

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Источник:﻿CnEVPost

Видео: главный герой – автомобиль от Xiaomi

https://andro-news.com/ru/news/video-glavnyy-geroy-avtomobil-ot-xiaomi.html Видео: главный герой - автомобиль от Xiaomi(Адм. панель)