Электронные кошельки россиян заблокируют в PayPal

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Продолжается исход и приостановка работы в России целого ряда иностранных компаний. Так, платежный сервис PayPal еще неделю назад прекратил предоставление своих услуг в РФ, сославшись на «текущие обстоятельства» и желание присоединиться ко многим финансовым и технологическим компаниям, приостановившим свою деятельность в России после ее вторжения в Украину.

«В нынешних обстоятельствах работа PayPal в России приостанавливается», — заявил главный исполнительный директор и президент Дэн Шульман. Таким шагом компания «поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине». Кроме того, было заявлено, что PayPal позволит снимать средства в течение ограниченного периода.

И вот теперь было объявлено, что всем зарегистрированным на платформе россиянам необходимо в срок до 18 марта вывести средства со своих электронных кошельков. PayPal прекращает свою работу в России и всем пользователям в этой стране дается время для вывода средств.

Ранее крупнейшая площадка онлайн-коммерции eBay известила всех продавцов в России о приостановке всех транзакций с российскими адресами. Приобрести у них товар нельзя. Среди причин такого шага названа приостановка работы ключевых служб доставки и функционирования платежных систем. Всех продавцов eBay, зарегистрированных в России, отправили «в отпуск».

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Источник: reuters