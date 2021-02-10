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Электронные кошельки россиян заблокируют в PayPal

13.03.2022 218 10

Продолжается исход и приостановка работы в России целого ряда иностранных компаний. Так, платежный сервис PayPal еще неделю назад прекратил предоставление своих услуг в РФ, сославшись на «текущие обстоятельства» и желание присоединиться ко многим финансовым и технологическим компаниям, приостановившим свою деятельность в России после ее вторжения в Украину.

 

«В нынешних обстоятельствах работа PayPal в России приостанавливается», — заявил главный исполнительный директор и президент Дэн Шульман. Таким шагом компания «поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине». Кроме того, было заявлено, что PayPal позволит снимать средства в течение ограниченного периода.

 

Электронные кошельки россиян заблокируют в PayPal – фото 1

 

И вот теперь было объявлено, что всем зарегистрированным на платформе россиянам необходимо в срок до 18 марта вывести средства со своих электронных кошельков. PayPal прекращает свою работу в России и всем пользователям в этой стране дается время для вывода средств.

 

Ранее крупнейшая площадка онлайн-коммерции eBay известила всех продавцов в России о приостановке всех транзакций с российскими адресами. Приобрести у них товар нельзя. Среди причин такого шага названа приостановка работы ключевых служб доставки и функционирования платежных систем. Всех продавцов eBay, зарегистрированных в России, отправили «в отпуск».

 

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Источник: reuters

блокировка PayPal
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.03.2022

Комментарии

Skos999 Rosrus@gmail.ru 0
Как заблокируют, так потом и разблокируют..На 9 мая если Куев целый будет, на Крещатике в ресторан пойдем, Катюшу петь будем..
13.03.2022 12:36
Сергей Жерихин 0
Skos999 Rosrus@gmail.ru, обязательно семью захвати, всех вас похороним
13.03.2022 12:56
Skos999 Rosrus@gmail.ru 0
Какой ты кровожадный, я же просто в ресторан собрался, а ты сразу семью мою резать собрался..А как же закон гостеприимства? Я вот напротив хочу чтобы ты и твоя семья были живы и здоровы..
13.03.2022 13:12
Сергей Жерихин 0
Skos999 Rosrus@gmail.ru, обязательно семью
захвати, всех вас похороним
13.03.2022 12:57
Борис Димов 0
Skos999 Rosrus@gmail.ru, а пока можешь куйца чеченского соснуть у себя там за поребриком. Знаю прекрасно, что чеченцы в Москве и не только с вами убогими делают. Приезжай под Киев и тут ещё соснёшь.
13.03.2022 12:58
Skos999 Rosrus@gmail.ru 0
А мне с чеченцами делить нечего...Они у вас на пороге сейчас, в денацификации участвуют..Скоро ещё арабы к ним из Сирии присоединятся.
13.03.2022 13:08
Борис Димов 0
Skos999 Rosrus@gmail.ru, а пока можешь куйца чеченского соснуть у себя там за поребриком. Знаю прекрасно, что чеченцы в Москве и не только с вами убогими делают. Приезжай под Киев и тут ещё соснёшь.
13.03.2022 12:58
Борис Димов 0
Skos999 Rosrus@gmail.ru, а пока можешь куйца чеченского соснуть у себя там за поребриком. Знаю прекрасно, что чеченцы в Москве и не только с вами убогими делают. Приезжай под Киев и тут ещё соснёшь.
13.03.2022 12:58
Vladislav D 0
Skos999 Rosrus@gmail.ru, едь, и захвати всех своих долбоебных родственников! будете дополненным удобрением для земли...
13.03.2022 13:18
Skos999 Rosrus@gmail.ru 0
Вам своих удобрений хватит.
13.03.2022 13:21

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Электронные кошельки россиян заблокируют в PayPal