Емкая батарейка и ультрабыстрая зарядка вещи несовместимые

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Известный инсайдер утверждает, что есть барьеры предложить большой аккумулятор и зарядку максимальной мощности

Аккумулятор, пожалуй, самая слабая сторона любого смартфона. Он со временем изнашивается и далеко не каждый современный мобильник может похвастаться приличной емкостью. Технические ограничения и необходимость сохранять устройства достаточно тонкими диктуют свои правила. Производители придумали как продлить время автономной работы — увеличить скорость зарядки. Правда, проблему продолжительности работы она не снимает и добавляет новых проблем.

Решить вопрос с автономностью отчасти помогла бы установка емкого аккумулятора и ультрабыстрой зарядки, но не все так просто. Известный сетевой информатор Digital Chat Station утверждает, что существуют технические ограничения по части установки емкой батарейки и ультрабыстрой зарядки. По его словам, в ряде новых флагманских устройств производители предложат источники питания емкостью не более 4500 мАч и при этом мощность быстрой зарядки будет не более 65 Вт.

На данный момент на рынке есть Xiaomi Mi 10 Ultra и iQOO 7, в числе характеристик которых указана быстрая 120-ваттная зарядка. В нашем обзоре флагмана от «дочки» iQOO мы пообещали провести тест смартфона, чтобы в режиме реального времени видеть, сколько времени надо зарядке, чтобы «дозаправить» батарейку.

А вот зарядку Xiaomi Mi 10 Ultra уже успели затестить зарубежные блогеры, которые отмечают несоответствие реальной мощности заявленной. По факту зарядка выдает не более 93 Вт и до смартфона доходит только 80 Вт. При этом корпус основательно греется и на полную зарядку уходит 21 минута.

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Источник: gizchina