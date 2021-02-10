Трепещите Xiaomi и Realme. Найдется и на вас управа

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Обзор iQOO 7 — китайский люкс

До нас не часто добираются смартфоны, которые рассчитаны исключительно на китайский рынок, что иногда очень печалит. Ведь среди них встречаются интересные экземпляры — такие, например, как iQOO 7, характеристики которого заставляют обратить свой взор на прилавки AliExpress и всерьез задуматься о возможности его приобретения. Чем же интересен смартфон, который не продается у нас официально?

Сразу скажем, что iQOO 7 — это не какая-то там китайская срамота, не роскошь, а хорошая «иномарка», которой и пофорсить перед друзьями не грех благодаря ее эксклюзивности и стильности в облике. У компании вышел по-настоящему интригующий смартфон с дисплеем, обладающим повышенной герцовкой, мощным процессором, приличной сборкой, весьма недурственной программной составляющей и рекордной по скорости зарядкой.

В этой модели для полного счастья есть практически все. Да, можно раскритиковать камеру, но тут больше вкусовщина и большинству пользователей фотовозможности iQOO 7 покажутся более чем приличными. Да, он не работает сутками на пролет и одного заряда хватит на день работы впритык. Но зато дана ультрабыстрая зарядка, позволяющая практически мгновенно зарядить батарейку.

Еще немного обидно, что не предложили беспроводную зарядку, чем смазали флагманский статус новинки. А еще глядя на iQOO 7 есть повод посетовать, что пока смартфоны суббренда Vivo не поставляются в наши широты, тем более, что уже сейчас они выглядят реальными конкурентами «народным» Xiaomi и Realme.