EMUI 11 на базе Android 11 уже готова к отправке на устройства Huawei

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Смартфоны Huawei могут в скором времени получить самую свежую версию Android 11.

В настоящее время Huawei продолжает бета-тестирование собственного графического интерфейса EMUI 11 на базе операционной системы Android 10. Несмотря на то, что обновление еще не находится даже в стабильном варианте, скоро должна появиться версия прошивки, основанная на Android 11.

Об этом свидетельствует появившийся в сети скриншот с описанием прошивки. Как и ожидалось, новый флагман компании Huawei Mate 40 Pro поступит в продажу в Европе с данной версией прошивки.

Новая версия Android не означает появление других фишек от Google. Пользовательский интерфейс компании все равно не имеет доступа к сервисам и приложениям Google из-за санкций США. Однако он действительно будет основан на самых свежих сборках: в качестве базы берется версия Android с открытым исходным кодом.

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В настоящее время Huawei тестирует EMUI 11 с Android 10 в разных странах. Например, бета-версии прошивок отправляются пользователям смартфонов Huawei серий P40 и Mate 30 Pro. После выхода стабильной версии EMUI 11 можно ожидать постепенного перехода с Android 10 на Android 11.

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Напомним, что презентация флагманского смартфона Huawei Mate 40 запланирована на 22 октября.

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Источник: Huawei Central