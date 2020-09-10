Анонс EMUI 11: что нового

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Huawei представила EMUI 11

Huawei понимает, что ее фирменная оболочка несовершенна и постоянно дорабатывает ее. Сегодня компания представила EMUI 11 и несмотря на ее порядковый номер, она базируется на Android 10, а не на Android 11. Очень похоже, что существующие и будущие устройства Huawei не будут получать последние версии Android, а станут полагаться на фирменные программные продукты компании. Но, чтобы с уверенностью об этом говорить, стоит дождаться официального комментария Huawei.

EMUI 11 построена на трех китах: конфиденциальность, безопасность и улучшение пользовательского опыта. Самих новшеств собралось немного, но они есть. Разработчики обновили функцию Always On Display добавив новые темы и настройки, переработали интерфейс, который теперь сфокусирован на центр экрана, улучшили звуковое оформление и добавили естественные жесты управления.

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Одним из наиболее заметных изменений в EMUI 11 стала функция многооконного и разделенного экрана. Всплывающее окно приложения назвали Smart Multi Window и его можно открывать или сворачивать в нужный момент (в боковом меню демонстрируются активные приложения), а также появился специальный жест, позволяющий запустить функцию. Само окно имеет произвольную форму, и пользователь может регулировать его размер.

Для кого-то долгожданной стала функция разрешения для приложений. Теперь приложение в фоновом режиме не имеет доступа к камере или микрофону. Только, если оно работает. Безопасность здесь превыше всего. Разрешения приложений выдаются также, как и в обычном Android, можно установить их для всех случаев или только тогда, когда приложение работает. Система также следит за работой утилит в фоне и извещает, если они пользуются какими-либо правами. В настройках есть возможность мониторить, какой доступ был у приложений, когда автоматически запускались и к каким разделам обращались.

Еще одно дополнение — при отправке фото на другие устройства автоматически стирается EXIF-информация из файла. Другой человек не сможет увидеть метки времени и места, а также прочие сведения о снимке. В галерее появилась возможность открывать отдельные альбомы и расширили количество AI-алгоритмов для систематизации снимков по папкам. Изменения произошли и в заметках, где теперь можно добавлять пароли к отдельным записям, скрывать их если нужно.

Голосовой помощник Ceila, теперь понимает 7 различных языков, а также он будет адаптирован для России. Расширили также географию вызовов MeeTime. На данный момент Huawei не озвучила конкретную дату выхода стабильной сборки EMUI 11. Единственное что можно с большой долей уверенности утверждать так это то, что первыми новую версию фирменной оболочки «из коробки» получат флагманы семейства Huawei Mate 40.

Сегодня стартует бета-тестирование EMUI 11 для 10 моделей устройств: Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro+, Mate 30 (LTE/5G)/Mate 30 Pro (LTE/5G)/Mate 30 RS Porsche Design, MatePad Pro (LTE/5G). Впоследствии этот список будет расширен и новая версия оболочки придет на более чем 50 устройств компании.

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Источники: ithome, androidauthority