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  • Энергоэффективность iPhone 15 Pro Max, ты где? Неожиданный лидер автономности среди всех iPhone

Энергоэффективность iPhone 15 Pro Max, ты где? Неожиданный лидер автономности среди всех iPhone

25.09.2023 37 0

не все так радужно как казалось

 

С криками об инновациях и революциях на презентации Apple нам рассказывали о новом чипе Apple A17 Pro, насколько он мощный и энергоэффективный, однако реальность оказалась несколько иной. По результатам тестов автономности новый iPhone 15 Plus с прошлогодним Apple A16 показал лучший результат среди всех iPhone, опередив даже флагманские модели.

 

Энергоэффективность iPhone 15 Pro Max, ты где? Неожиданный лидер автономности среди всех iPhone – фото 1

 

В тесте на воспроизведение видео, игр и других ресурсоемких задач iPhone 15 Plus проработал 13 часов 19 минут.

 

Новый рекорд превосходит предыдущего рекордсмена – iPhone 13 Pro Max с показателем 11 часов 19 минут.

 

Энергоэффективность iPhone 15 Pro Max, ты где? Неожиданный лидер автономности среди всех iPhone – фото 2

 

Среди других новых iPhone 15 Pro Max продержался 11 часов 41 минуту, а обычный iPhone 15 – почти 10 часов. iPhone 15 Pro показал худший результат, хуже даже чем у базового iPhone 15 – 9 часов и 20 минут.

 

Источник - YouTube

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 25.09.2023
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Энергоэффективность iPhone 15 Pro Max, ты где? Неожиданный лидер автономности среди всех iPhone