Энергоэффективность iPhone 15 Pro Max, ты где? Неожиданный лидер автономности среди всех iPhone

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не все так радужно как казалось

С криками об инновациях и революциях на презентации Apple нам рассказывали о новом чипе Apple A17 Pro, насколько он мощный и энергоэффективный, однако реальность оказалась несколько иной. По результатам тестов автономности новый iPhone 15 Plus с прошлогодним Apple A16 показал лучший результат среди всех iPhone, опередив даже флагманские модели.

В тесте на воспроизведение видео, игр и других ресурсоемких задач iPhone 15 Plus проработал 13 часов 19 минут.

Новый рекорд превосходит предыдущего рекордсмена – iPhone 13 Pro Max с показателем 11 часов 19 минут.

Среди других новых iPhone 15 Pro Max продержался 11 часов 41 минуту, а обычный iPhone 15 – почти 10 часов. iPhone 15 Pro показал худший результат, хуже даже чем у базового iPhone 15 – 9 часов и 20 минут.

Источник - YouTube