Epic Games: Apple монополист и лжец

662

Epic Games всерьез намерена одолеть Apple в суде

Одной из центральных тем нынешнего лета стало противостояние разработчиков контента и Apple. В числе повстанцев оказалась студия игр Epic Games, которая пошла на откровенную провокацию и открытый конфликт, встроив в Fortnite инструмент для проведения платежей. Реакция Apple была предсказуемой и жесткой — выдворение с App Store. Естественно, что Epic Games решила обратиться за восстановлением справедливости в суд.

Читать также: Почему TSMC променяла Qualcomm на Apple

В какую сторону склонится чаща весов правосудия, неизвестно. Но Epic Games достаточно агрессивно намерена защищать свои интересы в суде и не стесняется в выражениях. В минувшую пятницу в суд было подано очередное заявление компании, в котором она заявила, что «Apple не оспаривает того, что она полностью контролирует процесс распространения приложений среди более чем миллиарда пользователей по всему миру». Но при этом концерн из Купертино открещивается от того, что является монополистом в этой сфере.

Также в заявлении практически напрямую обвинили Apple во лжи. Так, Epic Games утверждает, что концерн из Купертино лжет заявляя, что в конце концов разработчик Fortnite удалил внутриигровую валюту. Компания этого не делала, и пользователи могли пользоваться альтернативным инструментом оплаты вплоть до момента блокировки Epic Games. Кроме этого, отрицают разработчики и тот факт, что внедрение внутриигровой валюты таит в себе угрозу безопасности. Никак доказательств этому Apple не предоставила.

Читать также: Apple: Epic Games требовала привилегий для себя

Наиболее бурную реакцию у разработчиков вызвал тот факт, что в своих возражениях, направленных в суд, Apple утверждает, что в период с октября 2019 года по июль 2020 года был отмечен спад интереса к Fortnite на 70%, поэтому демарш Epic Games не более чем пиар-акция по привлечению внимания. Разработчики же утверждают, что на самом деле все с точностью наоборот — интерес к игре вырос.

Epic Games полна решимости доказать противоправность поведения Apple. Она требует, чтобы суд вынес предварительный судебный запрет, который бы запрещал Apple устраивать гонения на контент Epic Games. Посмотрим, удастся ли ей урезонить «яблочную» компанию.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: phonearena