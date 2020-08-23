Apple: Epic Games требовала привилегий для себя

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Apple заявила, что Epic Games плевать на прочих разработчиков. Она хотела стать особенной

Многие наслышаны о той войне, которую развернула студия Epic Games против Apple и Google. «Военные» действия ведутся уже больше недели и за это время разработчик игр успел подать на обе компании в суд и начал собирать коалицию единомышленников, а Apple и вовсе намерена сделать Epic Games изгоем App Store. А еще появились предприимчивые пользователи готовые заработать на скандале, начав торговать iPhone с предустановленной игрой Fortnite втридорога.

Суду только предстоит разобраться в конфликте и установить, насколько справедливыми являются обвинения в адрес Apple в антиконкурентном поведении. Свою позицию концерн из Купертино уже обозначил. Так, он сделал заявление, в котором заявил, что Epic Games хотела добиться от компании привилегированного или особого отношения в обход правил App Store.

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В подтверждение своих слов Apple предоставила 3 электронных письма от Epic Games, в которых студия игр предлагала направить «дополнительное соглашение», где бы ей предоставлялись особые условия для распространения контента через магазин приложений. Кроме того, Epic Games поставила в известность Apple о внедрении внутриигровой валюты в Fortnite, но сделано это было в тот же день, когда и был запущен собственный платежный сервис. При этом было в резкой форме заявлено о том, что они «больше не намерены придерживаться ограничений Apple на обработку платежей».

Позиция «яблочной» компании непреклонна. Никаких специальных условий для сотрудничества Epic Games не получит. Все компании равны и должны придерживаться правил App Store. Их несоблюдение означает выдворение из магазина приложений. Если разработчики удалят собственный платежный сервис из Fortnite, то она готова вернуть игру в App Store. При дальнейшей эскалации конфликта компания заблокирует Epic Games доступ к инструментам разработки софта.

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Источник: cnbc