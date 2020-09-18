Почему TSMC променяла Qualcomm на Apple

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Стала ясна причина, почему TSMC не получила контракт на производство Snapdragon 875

Как стало известно на этой неделе, южнокорейский гигант Samsung стал единственным поставщиком Snapdragon 875 для Qualcomm. По сообщениям осведомленных источников, Samsung смогла вырвать выгодный контракт у TSMC, предложив более выгодные условия. Как же так получилось, что тайваньский чипмейкер, которому доверяет выпуск своих чипов сама Apple уступил в борьбе за контракт?

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Оказалось, что «дорогу перешла» Apple. Нет, она не стала переманивать TSMC, а попросту загрузило ее мощности практически по полной. Сейчас чипмейкер активно штампует чип Apple A14 Bionic, который установлен в новом планшете iPad и впоследствии он станет основой всех устройств серии iPhone 12. В будущем TSMC займется выпуском еще одного 5-нанометрового процессора для нужд Apple — А14Х.

Теперь понятно, почему TSMC не паниковала и не была особо расстроена тем, что не сможет сотрудничать с Huawei. Китайская компания хоть и выпала из обоймы заказчиков, но отнюдь не была «главной скрипкой». TSMC удалось наладить плотное сотрудничество с Apple и это позволяет ей быть уверенной в завтрашнем будущем. И партнерство с концерном из Купертино сулит куда большие барыши, как в финансовом плане, так и имиджевом, чем работа с Qualcomm. Похоже, что TSMC особо и не сражалась за право производить Snapdragon 875.

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Источник: mydrivers