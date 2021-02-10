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Результат цієї баталії камерофонів вас точно здивує

На сьогодні, камера в смартфоні є його візитною карткою і головною відмінністю міцного середняка від справжнього безкомпромісного флагмана. Всі ці так звані вбивці флагманів вже можуть мати топовий процесор, якісний дисплей і навіть якісні матеріали корпуса. Але саме крута камера є основним стимулом для покупки флагмана будь-якої компанії за немаленькі гроші.



У цьому масштабному порівнянні ми зібрали кращих з кращих з усіх існуючих таборів. Тут і iPhone 15 Pro Max, про який мріють усі прихильники яблучної продукції, еталонний Android смартфон від Google﻿ під назвою Pixel 8 Pro﻿. Також є запеклий ворог Apple на ринку Samsung Galaxy S23 Ultra﻿ та найкращі представники смартфонів із піднебесної.









Гідність школи китайського смартфона захищають одразу чотири смартфони: Huawei P60 Pro﻿, Oppo Find X6 Pro, Vivo X90 Pro+ та Xiaomi 13 Ultra. І хочу сказати, що китайці точно не осоромились у битві з топами від А брендів. Результати порівняння вразили нас самих, а ви точно не вгадаєте, хто ж переміг, а хто не вартує тих грошей, які за нього просять.

Відео з порівнянням, прикладами та детальними результатами ви зможете подивитись нашому YouTube каналі. Приємного перегляду!





