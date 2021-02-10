Ericsson хочет запретить продажи iPhone

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Это может коснуться нескольких стран в рамках патентного спора между Ericsson и Apple

Были времена, когда Ericsson занималась выпуском мобильных устройств. Но затем в 2011 году мобильное подразделение шведской компании поглотила Sony, попутно избавившись от упоминания бывшего партнера в названии своих телефонов. С тех пор Ericsson оставила затею с выпуском телефонов, а ее излюбленным занятием стала тяжба с Apple на предмет патентных отчислений.

Достаточно продолжительное время концерн из Купертино исправно платил отчисления за право пользования изобретениями, принадлежащими Ericsson. Но в 2015 году Apple пошла в суд, где поставила под сомнение необходимость выплачивать шведской компании вознаграждение за использование патентов в области сотовой связи. Американская компания посчитала суммы отступных в адрес Ericsson завышенными и апеллировала тем, что на изобретения шведской компании приходится мизерная доля среди всех используемых Apple технологий и они уж точно не стоят того, чтобы за них платить большие сумму. Тогда лицензионное соглашение продлили еще на 7 лет и не на самых выгодных условиях для шведов.

С тех пор компании с завидной регулярностью встречаются в судах, где рассматриваются иски о нарушении патентных прав. Очередной выпад сделала в октябре Ericsson, направив в суды разных стран несколько исков, где она обвиняет Apple в незаконном использовании ее патентов. Следующий шаг сделала «яблочная» компания, инициировав судебное разбирательство против шведской компании и ее «тактики сильной руки». По мнению Apple, компания из Швеции отказалась от переговоров о заключении справедливых соглашений, предпочтя тактику вымогательства чрезмерных сумм лицензионных отчислений.

Со своей стороны Ericsson считает, что концерн из Купертино незаконно использует ее разработки в своих устройствах, поэтому намерена жестко отстаивать свои права и интересы. Чтобы нанести ощутимый удар по Apple, шведская компания ходатайствует перед судами в Германии, Нидерландах, Бельгии и других стран о вынесении судебного запрета на продажу iPhone в этих регионах. Когда и какие решения вынесут суды, будем следить.

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Источники: reuters, 9to5mac