Эти функции появятся в Android этим летом

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Google решила чуть улучшить зеленого робота еще до выхода Android 12

Google анонсировала новые функции, которые придут на Android-смартфоны этим летом. Всего новых фишек шесть и далеко не всем они покажутся полезными и нужными.

Earthquake Alerts System





Глобальная система оповещения о землетрясении, которая позволит узнать о приближающемся природном катаклизме за некоторое время до него. Успеете ли сбежать? Google обещает, что после оповещения у вас будет достаточно времени, чтобы найти безопасное место. Но действовать эта функция будет в странах, где наблюдается активная сейсмическая активность. К числу таких отнесли Казахстан, Турцию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Филиппины, Кыргыскую Республику и Узбекистан. Эта система уже работает в Греции и Новой Зеландии, а дальше обещают, что список стран увеличиться.

Сообщения





Важные сообщения можно будет отправить в избранные. Для этого необходимо коснуться нужного уведомления и затем кликнуть по иконке «звездочка». Поэтому вы будете избавлены от утомительного поиска нужного сообщения, его вы найдете в соответствующей категории.

Ассистент





Возможность распознавать контекст в отдельных приложениях. Так, в сервисе Strava можно начать или завершить тренировку. Фишка в том, что для этого придется разблокировать смартфон и сделать это можно через «Окей, Google».

Gboard





Появились стикеры на основе контекста. Emoji Kitchen позволит создавать новые эмодзи, совмещая уже существующие.

Voice Assistant





Для лиц с ограниченными физическими возможностями предложили функцию обнаружения взгляда. Голосовой доступ будет активироваться только, если взглянуть на мобильник. Голосом можно будет даже вводить пароль доступа.

Android Auto





Android Auto предложит более персонализированные возможности, включая темный режим, функцию «вернуться к началу» и кнопку от A до Z на полосе прокрутки. А настроить рабочий стол можно со смартфона.

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Источник: phonearena