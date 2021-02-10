Это Xiaomi 12 Mini. Или нет?

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В сети появилось изображение Xiaomi 12 Mini в оригинальном дизайне

Ожидалось, что Xiaomi воплотит мечту фанатов о компактном флагмане и выпустит Xiaomi 12 Mini. Слухи о выходе этой модели активно появлялись в прошлом году, но в итоге эта модель до сегодняшнего дня так и не дебютировала. Роль же устройств в небольшом корпусе отвели Xiaomi 12 и Xiaomi 12X, которые смотрятся достаточно миниатюрно у обладателей больших ладоней.

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Поговаривают, что от идеи выпуска Xiaomi 12 Mini компания все же не отказалась, ведь нужно что-то противопоставить конкурентам. Так, грядет анонс Samsung Galaxy S22 с 6,1-дюймовым экраном, а у Apple есть свои mini-версии iPhone, получившие дисплеи диагональю 5,4 дюйма.

Сетевой информатор @Shadow_Leak выложил в сеть рендер, на котором якобы показан Xiaomi 12 mini. В глаза сразу бросается оформление основной камеры отличное от того, что предложили флагманы Xiaomi 12. Смартфон обладает тремя датчиками изображения, расположенными по вертикали в ряд с самым крупным сенсором внизу.

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Предположительно Xiaomi 12 Mini должен предложить 6,28-дюймовый AMOLED-экран E5 от Samsung с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса 480 Гц, чипсет Snapdragon 870, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Емкость батареи составит 4200 мАч, предложат быструю зарядку на 67 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Должны предложить стереодинамики и тройную тыльную камеру с ключевым модулем разрешением 108 Мп.

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Источник: twitter