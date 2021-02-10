POCO X4 Pro 5G появился у регуляторов: что за смартфон?

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POCO X4 Pro 5G может стать большим разочарованием на фоне предшественника

В прошлом году вышел Poco X3 Pro, который идейно был близок к первому Pocophone F1, предлагая близкое к топовому «железо» по приятной цене. В этом была главная фишка смартфона, позволившая ему стать популярным. Но в случае с преемником POCO X4 Pro 5G может выйти так, что количество компромиссов будет велико и в целом новинка станет разочарованием.

Poco X4 Pro 5G уже начал получать необходимые сертификаты и тем самым регуляторные органы подтвердили скорый выход этой модели. Глобальная версия смартфона получила модельный номер 2201116PG, а для рынка Индии — 2201116PI. Тут стоит напомнить, что версия Redmi Note 11 Pro 5G для международного рынка получила идентификатор 2201116SG. Несложно заметить, что порядок цифр у двух моделей идентичен, что указывает на то, что POCO X4 Pro 5G станет лишь ребрендингом Redmi Note 11 Pro 5G.

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Если догадки верны, то POCO X4 Pro 5G предложит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 695, до 8 Гб оперативки LPDDR4X, до 128 Гб постоянной памяти UFS 2.1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. В его активе будет фронталка на 16-мегапикселей, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев и тройная тыльная камера 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina