Глава Redmi: Redmi K50 с Dimensity 9000 появится чуть позже

85

Анонс новинок серии Redmi K50 начнут с модели на базе Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi готовится к выходу серии смартфонов Redmi K50 в Китае. Линейка будет состоять из четырех моделей: Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro+ и Redmi K50 Gaming Edition. Смартфоны этой серии имеют номера моделей 22021211RC, 22041211AC, 22011211C и 21121210C соответственно.

Читать также: Глобальная серия Redmi Note 11 и датчик приближения: история с косяком может повториться ﻿

В преддверии Китайского нового года вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг напомнил о том, кто компания завершает приготовления к анонсу семейства Redmi K50, который пройдет по завершении новогодних празднеств в Поднебесной. Среди прочего он подтвердил, что флагман с Dimensity 9000 выйдет позже устройства с Snapdragon 8 Gen 1.

Обладателем топового чипа от Qualcomm должен быть Redmi K50 Gaming Edition и именно он должен дебютировать одним из первых. К числу его фишек помимо мощной платформы стоит отнести одну из больших систем охлаждения на рынке, батарею емкостью 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и новый линейный вибромотор.

Читать также: Лэй Цзюнь больше не глава Xiaomi Electronics. Что происходит? ﻿

Смартфону приписывают 120-герцовый 6,67-дюймовый OLED-экран. Разрешение селфи-камеры составит 13 Мп и на тыльной стороне предложат три датчика 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп. Поставляться Redmi K50 Gaming Edition будет с фирменной оболочкой MIUI 13 на базе Android 12.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: sparronews