Еврокомиссия намерена довести дело до конца, чтобы сделать порт USB Type-C обязательным для всех

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Европейская комиссия объявила о своем последнем шаге по внедрению USB Type-C в качестве стандартного порта для зарядки устройств. Чиновники приготовили поправки к Директиве Европейского Союза по радиооборудованию, которые сделают USB-C стандартным портом зарядки для «смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок и игровых консолей».

«Европейские потребители достаточно долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, скапливающимися в их ящиках. Мы дали промышленности достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пора принять законодательные меры для общего зарядного устройства», - сказала исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Упомянутая инициатива специально направлена на сокращение электронных отходов. И, что более интересно, устранение «неудобства потребителей». Она коснется только гаджетов, использующих проводные, а не беспроводные зарядные устройства. Так, комиссар ЕС Тьерри Бретон на пресс-конференции, добавил, что «в беспроводной связи есть много возможностей для инноваций».

Представитель Комиссии впоследствии подтвердил, что порт USB-C является обязательным только «в том случае, если электронное устройство может заряжаться по проводу». Но, если гаджет можно зарядить исключительно беспроводным способом, и он не обладает портом для зарядки, «тогда нет требований к интеграции порта зарядки USB-C».

Чтобы поправки обрели силу законодательного акта и начали действовать, за них должен проголосовать Европарламент. После этого у производителей будет еще два года прежде чем они должны будут выполнить требования закона.

Никто не сомневается в том, что наибольшее влияние инициатива Еврокомиссии окажет на Apple, которая всеми силами держится за Lightning. Если в итоге закон будет принят, то концерн из Купертино вынужден будет устанавливать USB Type-C в свои устройства или же вовсе отказаться от проводной зарядки, перейдя на беспроводную.

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Источник: theverge