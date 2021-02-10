Европарламент сделал очередной шаг к единому разъему для зарядки

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Они уверены, что такой шаг добавит комфорта пользователям и сократит электронные отходы

Европейские чиновники достаточно давно носятся с идеей единого стандарта. Два года у них ушло на обсуждение и подготовку документов. В прошлом году наконец-то дело дошло до законопроекта, по условиям которого все производители обязаны будут устанавливать на смартфоны, планшеты, наушники и прочие умные гаджеты единый порт зарядки. Все указывает на то, что универсальным признают USB Type-C разъем.

И вот на днях Комитет по внутреннему рынку и защите прав потребителей высказался в пользу одобрения новых правил, предусматривающих введение единого порта. 43 депутат Европарламента проголосовали за их принятие и только двое высказались против.

Новая директива гарантирует, что потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство, и они смогут использовать один адаптер для всех электронных гаджетов небольшого и среднего размера. Мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, заряжаемые через проводной кабель, должны быть оснащены портом USB Type-C, независимо от производителя. Исключения коснутся лишь устройств, которые слишком малы для того, чтобы иметь порт USB Type-C. Речь о смарт-часах, фитнес-трекерах и некотором спортивном оборудовании.

Члены Европарламента также высказались о том, чтобы новые устройства содержали информацию и маркировку о вариантах зарядки, а также о том, включает ли продукт зарядное устройство. Они считают, что это поможет избежать путаницы и упростит принятие решений о покупке для потребителей, которые часто владеют несколькими разными устройствами и не всегда нуждаются в дополнительных зарядках.

Среди прочего европарламентарии высказались в пользу введения минимальной совместимости между стандартами беспроводной зарядки. Они считают, что есть риск, что для обхода внедрения USB Type-C производители начнут «пересаживаться» на беспроводную технологию.

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Источник: europarl.europ