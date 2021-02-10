Евросоюз не разделяет опасения Apple о вреде стандартного разъема для зарядки инновациям

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Появится новый и более совершенный стандарт — его без проблем внедрят

Евросоюз всерьез настроен на то, чтобы обязать компании, производящие электронику, предлагать для подключения зарядных устройств только порт USB Type-C. Если этот закон будет принят и вступит в силу, то продажа устройств, не отвечающих этим требованиям, будет запрещена в странах ЕС. Одним из таких гаджетов, который может оказаться персоной нон грата, является iPhone.

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Естественно, что Apple не в восторге от такой перспективы. Она считает, что, назначая USB Type-C обязательным и единственным стандартом, Евросоюз совершает ошибку. По ее мнению, это навредит инновациям и рано или поздно будет создан новый тип разъема, превосходящий USB-C, но внедрить его из-за законодательных ограничений будет невозможно.

Этот спич концерна из Купертино не остался без внимания законодателей. Председатель Европарламента и комитета по защите прав потребителей Анна Каваццини заявила, что она не разделяет беспокойство Apple. Унификация разъема для зарядки вовсе не означает остановку технологического прогресса и не влияет на создание нового порта. Ничего не мешает законодателям впоследствии принять на вооружение другой более продвинутый стандарт.

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Правда, не очень понятно, как в итоге производители смогут «обкатать» новую технологию и доказать ее состоятельность, не имея возможности выпускать продукты с ней. Кроме того, нет ясности, как быстро Европарламент сможет внести изменения в законодательный акт в части нового унифицированного разъема. Разговоры о принятии USB Type-C как единого стандарта идут вот уже больше года и когда парламентарии примут закон, он вступит в силу только через два года после принятия. Выходит, что на внедрение единого стандарта уходит несколько лет.

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Источник: gsmarena