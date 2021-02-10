Плагиат или случайное совпадение? Сходство тизеров Apple и Xiaomi

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Apple выпустила промо-плакат предстоящей презентации в стиле тизера Xiaomi

Пару дней назад Apple сообщила о своем желании провести новое мероприятие. Состоится оно 18 октября за день до презентации Google Pixel 6. Слоган нового «яблочного» ивента «В отрыв», а сосредоточен он будет на новых компьютерах Mac. Дебютантами должны стать Mac mini и MacBook Pro.

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Внимание энтузиастов привлек промо-плакат предстоящей презентации Apple. Его оформление им показалось уже знакомым, и хорошая память их не подвела. Нечто подобное они уже видели еще три года назад. Сам промо-плакат напоминает один из тизеров, который был посвящен предстоящему выходу Xiaomi Mi Mix 2S.

Стиль и изображение фейверка на двух плакатах удивительно схожи. Никто не спешит обвинять Apple в плагиате, но сходство действительно есть. Ряд пользователей отметили, что теперь компании поменялись местами. Если ранее Xiaomi была в числе догоняющих, то теперь уже она опережает конкурента на несколько шагов. Хотя бы в части того, что касается оформления рекламных плакатов. Скорее всего, это лишь совпадение и не стоит всерьез говорить о копипасте со стороны Apple. Поводов обвинять в плагиате Xiaomi куда больше.

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Источник: mydrivers