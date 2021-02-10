Почему Apple не выпустила iPhone 12s и отказалась от iPhone с буквой S

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Промежуточные названия iPhone мешают продажам

В сети достаточно долго велись баталии на тему того, выпустит Apple в этом году iPhone 13 или iPhone 12s. Из-за суеверий многие посчитали, что компания не станет называть новинку «чертовой дюжиной» и предпочтет вариант с латинской буквой S. Но компания все же решила, что новое поколение достойно названия iPhone 13.

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Как указывает издание MyDrivers со ссылкой на свои осведомленные источники, Apple приняла решение никогда больше не использовать литеру S в наименованиях своих смартфонов. Сделано это, прежде всего, в маркетинговых целях. Наличие буквы S влияет на восприятие от устройства и его продажи. Пользователи считают, что произошедшие изменения в новинке незначительные и не стоят внимания. В итоге это мешает продажам, потребители неохотно приобретают промежуточные модели.

Поэтому маркетологи Apple решили отказаться от каких-то промежуточных названий. Они считают, что даже если обновления носят характерных минорных, необходимо все равно давать таким моделям «полноценные» имена. Таким образом удастся избежать мешающим продажам ассоциаций. Пользователей ничего не должно смущать, они должны думать, что приобретают новое поколение с серьезными преобразованиями. Поэтому мы можем быть уверены, что в следующем году представят линейку iPhone 14, никаких букв S в названии.

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Источник: mydrivers