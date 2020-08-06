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Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса

06.08.2020 360 0

В феврале состоялась презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. И тогда народ ахнул, такие дорогие серийные смартфоны компания еще не выпускала. У многих возник серьезный диссонанс: Xiaomi и высокая цена, вещи казавшиеся несовместимыми. Интересно, что скажем мы после анонса Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition? Поговаривают, что фанатов ждет еще больший шок от ценника на эту модель.

 

Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса – фото 1

 

Презентация новинки назначена на 11 августа, и она будет не единственной, чья премьера пройдет в этот день. Сегодня компания подтвердила, что в этот же день она покажет Redmi K30 Extreme Commemorative Edition. В плане нейминга производитель явно не ищет легких путей. Похоже, что Redmi K30 ECE это смартфон известный нам по более ранним утечкам как Redmi K30 Ultra.

 

Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса – фото 2

 

Если эти догадки верны, то это будет модель с 120-герцовым AMOLED‑дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ на базе чипа Dimensity 1000+. Смартфон должен предложить 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и фирменную оболочку MIUI 12 на основе Android 10.

 

Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса – фото 3

 

Новинка получит фронталку на 20 Мп и четырехмодульную основную камеру, где ключевой сенсор на 64-мегапикселя. Скорее всего, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition будет доступен только на внутреннем рынке и пределы Китая не покинет.

 

Источник: mydrivers

Redmi K30
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.08.2020

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Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса