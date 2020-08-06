Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса

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В феврале состоялась презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. И тогда народ ахнул, такие дорогие серийные смартфоны компания еще не выпускала. У многих возник серьезный диссонанс: Xiaomi и высокая цена, вещи казавшиеся несовместимыми. Интересно, что скажем мы после анонса Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition? Поговаривают, что фанатов ждет еще больший шок от ценника на эту модель.

Презентация новинки назначена на 11 августа, и она будет не единственной, чья премьера пройдет в этот день. Сегодня компания подтвердила, что в этот же день она покажет Redmi K30 Extreme Commemorative Edition. В плане нейминга производитель явно не ищет легких путей. Похоже, что Redmi K30 ECE это смартфон известный нам по более ранним утечкам как Redmi K30 Ultra.

Если эти догадки верны, то это будет модель с 120-герцовым AMOLED‑дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ на базе чипа Dimensity 1000+. Смартфон должен предложить 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и фирменную оболочку MIUI 12 на основе Android 10.

Новинка получит фронталку на 20 Мп и четырехмодульную основную камеру, где ключевой сенсор на 64-мегапикселя. Скорее всего, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition будет доступен только на внутреннем рынке и пределы Китая не покинет.

Источник: mydrivers