Exynos 2400 представлен - новый процессор Samsung для флагманов Galaxy S24

51

Снова эксинос

Компания Samsung продемонстрировала новый процессор Exynos 2400, используемый в базовых моделях линейки Galaxy S24.

Exynos 2400 изготовлен по 4 нм техпроцессу и имеет 10-ядерный CPU и GPU на базе AMD RDNA3. По утверждениям Samsung, производительность CPU выросла на 70%, а обработка с использованием ИИ – в 14,7 раз по сравнению с Exynos 2200. Однако, стоит не забывать, что Exynos 2200 был установлен в Galaxy S22, минуя Galaxy S23 вообще.

Также чип получил улучшенный нейронный процессор, модем 5G нового поколения и поддержку спутниковой связи. Ожидается, что Exynos 2400 будет использоваться в моделях Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus в Европе, однако Galaxy S24 Ultra сохранит процессор от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. А вот в США все модели получат Qualcomm.

Итак, эра, когда мы будем заказывать Samsung из США, Гонконга и других регионов, кажется, возвращается. Напишите в комментарии, какое у вас отношение к процессорам Exynos.

Источник - gizchina