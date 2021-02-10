Exynos с графикой AMD прогнали через бенчмарк 3D Mark "Wild Life": это разгром

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Новый чип от Samsung превосходит конкурентов на голову

Если сетевые информаторы не ошибаются, то уже в июле на рынке топовых платформ появится серьезный игрок — чипсет Exynos с графикой от AMD. Samsung возлагает большие надежды на новый процессор и всерьез надеется потеснить флагманские платформы от Qualcomm, а, возможно, даже превзойти творения Apple.

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Первые слухи говорят о том, что в плане производительности новый чипсет будет впечатлять и громить конкурентов. Даже несмотря на проблемы с троттлингом, мощностью нового процессора компания довольна. Но это только слова. И вот благодаря сетевому информатору @UniverseIce мы можем сделать предварительные выводы о мощности флагманского Exynos. Он выложил скриншот прогонки процессора через бенчмарк 3D Mark "Wild Life".

По итогам прогонки он выдал результат 8134 балла. И это мощно. Так, актуальные чипы Exynos 2100 и Snapdragon 888 в синтетическом тесте набирают около 5000-5500 баллов. В сравнении с Exynos 990 производительность вовсе увеличилась вдвое — результат предшественника был 4200 баллов.

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Информатор акцентировал внимание на любопытном факте. Чип построен с использованием ядер Cortex-A77, а не новых Cortex-X1 или Cortex-X2. Еще одна деталь — с каждым новым прогоном чипсет демонстрирует различные результаты. Поэтому делать однозначные выводы торопиться не стоит. Дождемся релиза и уже затем либо будем осыпать лаврами новый Exynos, либо вновь констатировать факт, что «хотели, но не получилось».

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Источник: twitter