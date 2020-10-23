Eyes On Display (EOD) от Huawei: новое прочтение Always On Display (AOD)

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В EMUI 11 появилась функция Eyes on Display (EOD)

Вчера состоялась премьера семейства Huawei Mate 40, которое получило фирменную оболочку EMUI 11, а вместе с ней и функцию Eyes on Display (EOD). Это аналог Always-on Display (AOD), позволяющий подавать напряжение на отдельные светодиоды так, чтобы можно было показывать небольшой объем информации, к которой возникает необходимость быстрого доступа.

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А поскольку сведения выводятся на черный фон, то это позволяет практически не расходовать ресурс аккумулятора. На практике получается, что смартфон словно спит, но при этом он постоянно поддерживает отображение необходимых данных на экране. Например, пиктограммы пропущенного звонка, времени и заряда аккумулятора.

Huawei придумала свое прочтение этой функции, дав ей название Eyes On Display. Фишка ее в том, что она следит за взглядом пользователя при помощи фронтальной камеры и датчика жестов. Стоит только пользователю взглянуть на экран, как на него выводится необходимая информация, тогда как все остальное время дисплей «спит».

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Работает Eyes On Display только на смартфонах, которые получили на лицевой панели 3D-камеру с датчиком глубины и есть датчик жестов. На данном этапе эта опция будет эксклюзивом флагманов серии Huawei Mate 40, и нет ясности появится ли она впоследствии в Mate 40 и P40.

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Источник: huaweicentral