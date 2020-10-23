Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000: первые результаты тестов. Многие повержены

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Kirin 9000 обходит по производительности Snapdragon 865/865+

Для Huawei линейка Mate сродни «священной корове», она имиджевая и стоит на острие прогресса. Это модели навороченные и крутые в своем классе. Чтобы соответствовать статусу их принято награждать фирменными флагманскими процессорами с высокой степенью разгона. Huawei Mate 40 досталась вся мощь Kirin 9000. А чтобы вы понимали, что новый процессор претендует на лидерство по сумме всех своих качеств, компания намудрила с неймингом и на смену Kirin 990 выкатила Kirin 9000.

И чип получился знатный. В сеть выложили результаты тестов процессора, которые указывают на то, что он обходит Snapdragon 865+, нынешнего «короля горы». А Mali-G78 с его 24 ядрами задает жару в графических дисциплинах. Производительность Kirin 9000 явно обрадует фанатов, которые верят в компанию и рады тому, что она «громко хлопнет дверью» со своими флагманами, рискующими стать последними в модельном ряду Huawei.

Правда, не стоит спешить петь оды китайской компании. Ирония в том, что с чипами от Apple китасйкие процессоры все еще не могут тягаться на равных и Huawei ежегодно выпускает топовый процессор поздней осенью, чтобы лидировать в бенчмарках ровно до того момента, пока Qualcomm не «ударит» ответным флагманом из 800 серии Snapdragon. Следуя традиции — Kirin 9000, скорее всего, станет лидером «межсезонья», когда он уже может догнать и перегнать существующие флагманы Qualcomm, но может оказаться бессилен перед новым творением американского чипмейкера — Snapdragon 875.

Kirin 9000 создан с применением 5-нанометровой технологии и это второй чип после Apple A14 Bionic с передовым 5 нм техпроцессом. Он получил три кластера ядер, где первый отведен под одно ядро Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, второй — трио аналогичных ядер, но с тактовой частотой 2,54 ГГц, а третий блок — квартет ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 2,05 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-G78 MP24.

Производитель заявляет, что новый чип состоит из 15,3 млрд транзисторов и это на 30% больше, чем предлагает Apple A14 Bionic. Не забыли предложить нейронный блок NPU, построенный по архитектуре big.LITTLE и предлагает четыре ядра, два из которых высокопроизводительных и два — для выполнения простых задач.

Обладает Kirin 9000 и встроенным 5G-модемом и компания уверяет, что он в пять раз быстрее по скорости выгрузки модема Snapdragon X55 и вдвое шустрее на загрузке.

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Источники: ithome, androidauthority