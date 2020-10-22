Дебютировал Huawei Mate 30E Pro 5G: улучшенный флагман с Kirin 990E

Huawei Mate 30E Pro 5G: первый и единственный с Kirin 990E

Сегодня был день Huawei. Компания устроила масштабную презентацию, главным героем которой стало семейство Huawei Mate 40. В дополнение к флагманам были показаны наушники, смарт-часы и несколько интересных аксессуаров. А еще был представлен смартфон Huawei Mate 30E Pro 5G, одной из особенностей которого стал чип Kirin 990E.

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Это новый процессор в исполнении китайской компании, который представляет собой разогнанную версию Kirin 990. В его активе восемь ядер, где два высокопроизводительных Cortex-A76 с пиковой частотой 2,86 ГГц, еще парочка аналогичных ядер, но с тактовой частотой 2,36 ГГц, а завершает все квартет ядер Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц предназначенных для выполнения простых задач. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G76 с 14 ядрами.

Еще одним улучшением по сравнению с «обычным» Huawei Mate 30 Pro стала оболочка EMUI 11 на основе Android 10. По всем остальным параметрам Mate 30E Pro повторяет предшественника. Он оснащен 6,53-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400х1176 пикселей, 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной.

В основной камере в качестве главного датчика установлен модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1.8, дополняет который ширик на 40 Мп со светосилой f/1.6 и телеобъектив на 8 Мп с апертурой f/2.4. Есть поддержка системы оптической стабилизации изображения и 3-кратного оптического зума.

В арсенале Huawei Mate 30 Pro фронталка на 32 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и беспроводной на 27 Вт. Не забыли предложить чип NFC и защиту от воды по классу IP68.

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Старт продаж запланирован на 23 октября. Цена на новинку еще не объявлена.

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Источник: mydrivers