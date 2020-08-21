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Facebook подтвердил, что старый дизайн соцсети окончательно уйдет в сентябре

21.08.2020 586 0

Спустя месяцы тестирования, Facebook готов полностью отказаться от старого дизайна в пользу нового.

 

Facebook подтвердил, что старый дизайн соцсети окончательно уйдет в сентябре – фото 1

 

Еще в прошлом году Facebook анонсировал крупнейшее обновление внешнего вида соцсети чуть ли не со времен ее появления. Причем уже несколько месяцев ведется активное тестирование обновленного дизайна с возможностью тестировщиков вернуться на привычный внешний вид при помощи простого нажатия на специальную кнопку. Однако сейчас в Facebook начало появляться сообщение о том, что старый интерфейс полностью уйдет в сентябре.

 

В сообщении написано: «Мы внесли улучшения в новый сайт Facebook.com и рады, что все смогут увидеть его новый облик. Перед тем, как в сентябре мы сделаем классический Facebook недоступным, мы надеемся, что вы сообщите нам, что еще мы можем улучшить в Facebook».

 

Всплывающее окно также выделяет некоторые из ключевых новых функций интерфейса, включая более чистый вид, увеличенный текст, более быструю загрузку, а также темный режим.

 

Темная тема Facebook

 

Новый интерфейс Facebook был впервые представлен на выставке F8 2019, которая состоялась в апреле того же года, а затем перешел в открытый доступ в марте 2020 года.

 

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Новый интерфейс намного больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook с простой навигационной панелью, которая дает быстрый доступ к различным разделам сайта. Логотип Facebook также был полностью переработан по сравнению с классическим интерфейсом Facebook, сохранив при этом знакомые черты.

 

Презентация Facebook

 

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Источник: Engadget


Facebook
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 21.08.2020

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Facebook подтвердил, что старый дизайн соцсети окончательно уйдет в сентябре