Facebook подтвердил, что старый дизайн соцсети окончательно уйдет в сентябре

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Спустя месяцы тестирования, Facebook готов полностью отказаться от старого дизайна в пользу нового.





Еще в прошлом году Facebook анонсировал крупнейшее обновление внешнего вида соцсети чуть ли не со времен ее появления. Причем уже несколько месяцев ведется активное тестирование обновленного дизайна с возможностью тестировщиков вернуться на привычный внешний вид при помощи простого нажатия на специальную кнопку. Однако сейчас в Facebook начало появляться сообщение о том, что старый интерфейс полностью уйдет в сентябре.

В сообщении написано: «Мы внесли улучшения в новый сайт Facebook.com и рады, что все смогут увидеть его новый облик. Перед тем, как в сентябре мы сделаем классический Facebook недоступным, мы надеемся, что вы сообщите нам, что еще мы можем улучшить в Facebook».

Всплывающее окно также выделяет некоторые из ключевых новых функций интерфейса, включая более чистый вид, увеличенный текст, более быструю загрузку, а также темный режим.





Новый интерфейс Facebook был впервые представлен на выставке F8 2019, которая состоялась в апреле того же года, а затем перешел в открытый доступ в марте 2020 года.

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Новый интерфейс намного больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook с простой навигационной панелью, которая дает быстрый доступ к различным разделам сайта. Логотип Facebook также был полностью переработан по сравнению с классическим интерфейсом Facebook, сохранив при этом знакомые черты.

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Источник: Engadget



