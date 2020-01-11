Facebook открыл доступ к новому дизайну веб-версии соцсети для некоторых пользователей

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Обновленный веб-интерфейс самой крупной соцсети в мире, впервые обещанный в апреле, начал появляться для некоторых пользователей Facebook. Новый дизайн призван обновить предыдущий архаичный и захламленный интерфейс. Внешний вид обещает стать аккуратным и лаконичным, и один из самых ненавистных элементов интерфейса – боковая панель – должна уйти вовсе. Facebook называет это обновление просто – «The New Facebook».

По данным CNET, пользователи, имеющие доступ к редизайну, увидят подсказку, приглашающую их принять участие в тесте. Пользователь должен дать согласие на участие, после чего текущий интерфейс будет заменен на новый. Существует также версия темного режима, что отражает популярную тенденцию использования более темного дизайна.

Facebook планирует в течение ближайших нескольких месяцев увеличить количество людей, имеющих доступ к новому интерфейсу. Обновление десктопного интерфейса выйдет в свет всего через несколько месяцев после того, как Facebook представил новый логотип. Редизайном компания хочет представить миру новый облик, который поможет вернуть доверие общественности.

Новый веб-сайт для компьютеров будет более тесно связан с дизайном, который сейчас применен в официальном мобильном приложении социальной сети. Сделано это для внедрения универсального дизайна для всех устройств. Возможно, мы увидим некоторые изменения, которые будут применены до того, как окончательный дизайн будет готов.

Напомним, что новый сайт представит более минималистичный дизайн, немного напоминая своего конкурента в наших странах – Вконтакте, и предоставляя больше свободного пространства. Верхняя часть сайта уже не будет окрашена в привычный темно-синий тон - вместо этого мы увидим белую «шапку» и светло-серые иконки для ленты новостей, Facebook Messenger, уведомлений и групп.



Источник: cnet.com