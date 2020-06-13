Facebook пытается доказать, что в нем все еще есть место для анонимности

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Крупнейшая соцсеть в мире уже давно известна в первую очередь своей любовью к двум вещам: к ретроградному дизайну (давайте это признаем) и к слежке за пользователями. Однако год за годом Facebook пытается бросить пыль в глаза, придумывая новые способы обмануть доверчивых юзеров. Так, совсем недавно компания начала тестирование новой функции для своего приложения Messenger, которая должна помочь пользователям защитить свои сообщения от посторонних глаз.





Смысл функции в том, чтобы пользователь смог зайти в свои чаты только при помощи дополнительной аутентификации. На данный момент такая возможность имеется у владельцев смартфонов от Apple, так как Facebook проводит тестирование при помощи Face ID, Touch ID и обычного пароля. Пользователь также может установить определенный период времени действия дополнительной аутентификации.

В настоящее время компания тестирует новую функцию безопасности среди небольшого процента пользователей Messenger. Facebook обещает, что, при удачном завершении тестирования, функция добавится и в приложение для Android.





«Это дополнительный уровень конфиденциальности, позволяющий предотвратить доступ других пользователей к вашим сообщениям», - сказал представитель Facebook в своем заявлении.





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Эта функция аналогична настройкам безопасности многих других популярных приложении, в особенности банковских. Facebook старается усилить возможности безопасности в их мессенджере. Компания заявляет, что хотела бы в один прекрасный день сделать включить сквозное шифрование в приложении по умолчанию. Однако эти планы, скорее всего, будут реализованы, в лучшем случае, несколько лет.﻿

Источник: iphonehacks.com