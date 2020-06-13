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Facebook пытается доказать, что в нем все еще есть место для анонимности

13.06.2020 336 0

Крупнейшая соцсеть в мире уже давно известна в первую очередь своей любовью к двум вещам: к ретроградному дизайну (давайте это признаем) и к слежке за пользователями. Однако год за годом Facebook пытается бросить пыль в глаза, придумывая новые способы обмануть доверчивых юзеров. Так, совсем недавно компания начала тестирование новой функции для своего приложения Messenger, которая должна помочь пользователям защитить свои сообщения от посторонних глаз.

 

Facebook пытается доказать, что в нем все еще есть место для анонимности – фото 1

 

Смысл функции в том, чтобы пользователь смог зайти в свои чаты только при помощи дополнительной аутентификации. На данный момент такая возможность имеется у владельцев смартфонов от Apple, так как Facebook проводит тестирование при помощи Face ID, Touch ID и обычного пароля. Пользователь также может установить определенный период времени действия дополнительной аутентификации.

 

В настоящее время компания тестирует новую функцию безопасности среди небольшого процента пользователей Messenger. Facebook обещает, что, при удачном завершении тестирования, функция добавится и в приложение для Android.

 

Facebook пытается доказать, что в нем все еще есть место для анонимности – фото 2

 

«Это дополнительный уровень конфиденциальности, позволяющий предотвратить доступ других пользователей к вашим сообщениям», - сказал представитель Facebook в своем заявлении.

 

Facebook пытается доказать, что в нем все еще есть место для анонимности – фото 3

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Эта функция аналогична настройкам безопасности многих других популярных приложении, в особенности банковских. Facebook старается усилить возможности безопасности в их мессенджере. Компания заявляет, что хотела бы в один прекрасный день сделать включить сквозное шифрование в приложении по умолчанию. Однако эти планы, скорее всего, будут реализованы, в лучшем случае, несколько лет.﻿

 

Источник: iphonehacks.com

Facebook Messenger Face ID
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.06.2020

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Facebook пытается доказать, что в нем все еще есть место для анонимности